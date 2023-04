Großbrand in Bangladesch: Kleidermarkt brennt vollständig ab

In Bangladesch ist in einem beliebten Bekleidungsmarkt der Hauptstadt Dhaka ein Großbrand ausgebrochen, Opfer wurden bisher keine gemeldet.

Das Feuer brach am frühen Morgen aus, 47 Feuerwehreinheiten versuchten, die Flammen auf dem Markt zu löschen. Die Ursache des Grossbrandes ist bisher unbekannt.

In Bangladesch kommt es wegen der laxen Überwachung und fehlender Brandschutzvorkehrungen häufig zu Bränden, gerade in der Bekleidungsindustrie. In der Vergangenheit ist es dort zu massiven Brandkatastrophen gekommen.