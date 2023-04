Kalifornische Hunde auf Kreuzfahrt

Im kalifornischen San Diego sind Hunde mit ihren Menschen zu einer Hafenkreuzfahrt an Bord gegangen. Einmal im Jahr dürfen See-liebende Vierbeiner diesen Bootstrip mitmachen. Organisiert wird der Event von City Cruises. Das Thema war am vergangenen Samstag "Strandparty". Einige Hunde trugen daher kleidsame Hawaii-Outfits. Einer trug eine Kapitänmütze, auch ein paar Sonnenbrillen waren lässig über die Ohren geschoben. Die Einnahmen gehen an das Programm AniMeals. Es will Hunden helfen, deren Menschen nicht genug Geld haben, um sie gut zu ernähren, sich aber nicht von ihnen trennen wollen.

