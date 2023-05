Ruanda: Mehr als 130 Tote bei Unwettern

no comment

Mindestens 130 Menschen sind bei schweren Unwettern in Ruanda ums Leben gekommen. Es kam zu heftigen Niederschlägen, Überschwemmungen und Erdrutschen. Tausende Menschen wurden obdachlos. Vor allem der Westen des Landes ist schwer betroffen, insbesondere der an den See Kivu angrenzende Landstrich.