Flughafen in Catania nach Ascheregen von Ätna wieder in Betrieb

Nachdem der Flughafen im sizilianischen Catania wegen Ascheregens vom Vulkan Ätna schließen musste, ist der Betrieb nun wieder aufgenommen worden. Es könne durch die Schließung allerdings weiter zu "anfänglichen Einschränkungen" und Verspätungen kommen, hieß es in einer Mitteilung des Flughafens am Fuße des Ätnas am Montag bei Facebook.