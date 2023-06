Vor der Gold Coast im Netz gefangen: Wie es dem Buckel-Wal ergangen ist

Die Lage wirkte zunächt verzweifelt - der in einem Netz gefangene Wal bewegte sich so gut wie gar nicht mehr.

Retterinnen und Retter in Australien haben am Dienstag, den 6. Juni, dann doch einen Buckelwal aus seiner sehr misslichen Lage befreit. Das Tier hatte sich in den Haifischnetzen am Mermaid Beach vor der Goldküste verfangen. Mitarbeitende von Sea World und des Ministeriums für Landwirtschaft und Fischerei führten die Rettungsaktion durch.

In Australien hat gerade die Migrationssaison begonnen, in der etwa 40 000 Wale durch das Meeresgebiet an der Goldcoast im australischen Queensland ziehen.

Lokalen Medien zufolge gab es am Montagabend Alarmmeldungen über einen Wal in Not. Die Rettungsteams brachen dann noch vor Sonnenaufgang am Dienstag auf.

Bei der heiklen Operation wurde eine spezielle Schneidausrüstung eingesetzt, um den 10 Meter langen Wal zu befreien.

Die Retterinnen und Retter waren sehr erfreut, als nach stundenlangen Versuchen die Befeiung des Wals aus der Notsituation gelang.