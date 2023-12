Lichter, Lichter, Lichter in Stockholm

In Stockkholm leuchten Tausende Lichter im Rahmen des Nobel Week Lights Festival. Das Rathaus der schwedischen Hauptstadt schmückt das Kunstwerk "History in Light", das als Projektion an die Fassade des Gebäudes geworfen wird. Es handelt sich dabei um eine Hommage an die Geschichte der Stadt.

