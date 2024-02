Video. Viel Schnee in Japan - zahlreiche Flüge in Tokio fallen aus

Zunächst bedeckte nur eine dünne Schneedecke am Montag die japanische Hauptstadt, während die Menschen in Tokio ihre Einkäufe und ihr tägliches Leben trotz des Winterwetters fortsetzten. Doch dann fiel immer mehr Schnee.

Mehrere Fluggesellschaften, darunter All Nippon Airways (NH) und Japan Airlines (JL), haben am 5. Februar mindestens 60 abfliegende und ankommende Flüge in HND gestrichen. Es ist unklar, wann sich der Flugbetrieb wieder normalisieren wird; in der Kanto-Region werden bis mindestens zum Morgen des 6. Februar schwere Schneefälle vorhergesagt.

Auch nach der Wiederaufnahme des Flugbetriebs ist mit anhaltenden Flugunterbrechungen, einschließlich Verspätungen und Annullierungen, zu rechnen, da die Fluggesellschaften daran arbeiten, den Rückstau an Flügen aufzuarbeiten.

In der Stadt und der umliegenden Kanto-Region wurde auch in anderen Bereichen mit wetterbedingten Verkehrsbehinderungen gerechnet.

Die Menschen brachten Regenschirme mit und kleideten sich für das kalte Wetter, und viele Besucher strömten zum Sensoji-Tempel in Tokio.

Besucher machten Fotos im Schnee in Tokios traditionellem Viertel Asakusa, während die japanische Wetterbehörde vor starkem Schneefall warnte.