Die Freiwilligen der Georgischen Legion haben am Dienstag an der Beerdigungs ihrer Kameraden Nodar Nasirov (28) und Georgia Gogilashvili (40) in Kiew teilgenommen.

Am 9. März berichtete die Georgische Legion auf Facebook, dass zwei georgische Fremdenlegionäre in der Ukraine getötet wurden. Seit Februar 2022 wurden mehr als 50 georgische Fremdenlegionäre, die mit den ukrainischen Streitkräften kämpfen, im Krieg in der Ukraine getötet.