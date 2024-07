Video. Comic-Liebhaber versammelten sich in Bulgarien

Inmitten eines Meeres aus schillernden Kostümen und Requisiten haben sich Tausende von Fantasiefans in einer Ausstellungshalle in Sofia versammelt, um Comics, Cosplay und Gaming zu feiern.

Für viele Comic-Liebhaber waren es zwei Tage purer Magie – mit Wettbewerben, Filmpremieren und einer Vielzahl von Fan-Events.

Eines der wichtigsten Stichworte der Veranstaltung war "Cosplay" – eine Kombination aus den Wörtern „Kostüm“ und „Spiel“. Beim Cosplay stellt der Teilnehmer eine Figur aus einem Manga, Anime, Film, Videospiel oder anderem Medium durch ein Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu dar.

Bei einer Cosplay-Show treten Amateurdarsteller in selbstgemachten Kostümen gegeneinander an. Eine internationale Jury besteht in der Regel aus berühmten Cosplayern und bewertet die Teilnehmer in mehreren Kategorien, wie "Größte Ähnlichkeit mit dem Original", "Bestes Kostüm" und "Beste Bühnenleistung".

Während einige der Teilnehmer vor allem ihren Charakter perfekt darstellen wollten, ging es den anderen viel mehr um Kreativität und das Ausdrücken der eigenen Identität. Darunter befanden sich viele Studenten aus den Bereichen "Kunst", "Theater" und "Design".

Auch die professionelle Cosplayerin Kerstin Fiedler aus Deutschland, bekannt als "Ezra Cosplay", gehörte zur diesjährigen Jury. Sie war als „Vex’ahlia“ aus der US-amerikanische Animations-Fernsehserie „The Legend of Vox Machina“ verkleidet.

Die Serie spielt in der fiktiven Welt Exandria, die der US-amerikanische Synchronsprecher Matthew Mercer 2012 für eine persönliche Kampagne erschuf. Das von ihm erfundene Team von Vox Machina besteht aus sieben Charakteren, deren Lieblingsbeschäftigungen kämpfen und feiern sind.

Zum Feiern wurde auch in Sofia eingeladen. Vor der Show gab Fiedler dem Publikum einige Tipps. Das Wichtigste sei der Spaß bei der Sache. „Das Beste, was ich sagen kann: Du fängst mit Spaß an und machst es nicht wegen der Wettbewerbssache oder wegen TikTok oder so etwas. Macht es mit euren Freunden, um sie aufzumuntern und durch Praxis zu lernen“, riet sie den Fatasieliebhaber zu.