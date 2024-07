Video. Höchste Hitzewarnung in Italien: Trinkbrunnen-App soll helfen

Touristen in Rom versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren, während eine Hitzewelle in Teilen Mittel- und Südeuropas die Temperaturen in die Höhe treibt.

Die italienischen Behörden riefen am Donnerstag in sieben Städten Italiens, vor allem in der Mitte des Landes, aber auch in der Hauptstadt Rom und in Triest im Nordosten, die höchste Hitzewarnung aus. Die Stadtverwaltung von Rom gab eine digitale App heraus, um den Menschen zu helfen, öffentliche Trinkbrunnen zu finden. Die Temperaturen erreichten zuletzt 38°C.