Video. Rettungskräfte bergen Dutzende Leichen nach israelischem Angriff

Am Freitag gruben Rettungskräfte Leichen aus eingestürzten Gebäuden, die durch einen israelischen Angriff in einem Stadtteil von Gaza-Stadt getötet wurden. Die Leichen wurden geborgen, nachdem israelische Truppen Teile der Viertel Tal al-Hawa und Sinaah nach Tagen der Bombardierung und Kämpfe verlassen hatten. Rettungskräfte wickelten die Leichen in Decken auf den zerstörten Straßen ein.

Der größte Teil der Bevölkerung von Gaza-Stadt und den umliegenden Gebieten im Norden floh bereits zu Beginn des Krieges. Die UN schätzt jedoch, dass etwa 300.000 Menschen im Norden geblieben sind. Bei jedem neuen Angriff fliehen die Menschen oft in andere Teile des Nordens, da Israel denjenigen, die in den Süden fliehen, bisher nicht erlaubt hat, in den Norden zurückzukehren.

Seit dem Beginn des Krieges nach dem Angriff der Hamas gegen Israel am 7. Oktober 2023 sind in Gaza nach Angaben der von der Hamas geleiteten Gesundheitsbehörden mehr als 38.664 Menschen getötet worden, mehr als 89.000 Palästinenser und Palästinenserinnen weitere wurden verletzt - darunter sehr viele Kinder.