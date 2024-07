Video. Trotz Regen schaffen Künstler in St. Petersburg Meisterwerke aus Sand

"Die Sonne des russischen Landes" - das ist das Motto des Festivals der Sandskulpturen im russischen St. Petersburg. Gewidmet ist die Veranstaltung dem russischen Dichter Alexander Puschkin aus dem 19. und dem russischen Feldherrn Alexander Newski aus dem 13. Jahrhundert.

Der Strand, an dem das Sandskulpturenfestival normalerweise stattfindet, war in diesem Jahr wegen Restaurierungsarbeiten an Monumenten geschlossen, so dass die Organisatoren das Event und eine Menge Sand auf die Peter-und-Paul-Festung verlegt haben.

"Wir haben jetzt mehr als 700 Tonnen Sand hierher gebracht. Wir haben hier einen Strand geschaffen", sagt einer der Veranstalter.

Die Künstler haben sieben Tage gebraucht, um ihre Skulpturen zu schaffen, die bis zum 12. September 2024 zu sehen sein sollten.

Der erste Schritt ist die Herstellung der Schalung: Holzrahmen, die mit Sand gefüllt werden, um einen Block zu schaffen, aus dem die Skulpturen geformt werden können.

Sobald die Skulpturen fertig sind, behandeln die Handwerker sie mit einer PVA-Klebstofflösung auf Wasserbasis, damit sie nicht durch schlechtes Wetter zerstört werden.

Doch der Regen erweist sich in diesem Jahr als eine Herausforderung.

"Es war schwer, mit dem Wetter zurechtzukommen, denn natürlich befestigen wir die Werke, damit der Regen ihnen nichts anhaben kann, aber normalerweise machen wir das, wenn sie fertig sind. Und hier regnet es jeden Tag, und man muss ein Teil fertigstellen, es nicht reparieren oder entscheiden, es vielleicht nicht zu reparieren und zu riskieren, dass es am nächsten Tag weggespült wird", erklärt Vadim Bandarets, ein Bildhauer aus Belarus.

Es gibt Figuren aus Märchen von Puschkin sowie moderne russische Figuren, darunter eine Büste von Juri Gagarin, dem ersten Menschen im Weltall.

Trotz Krieg in der Ukraine sind einige der 21 Künstler aus dem Ausland nach Russland gereist, um in St. Petersburg ihre Sandburgen zu bauen.