Video. Kleine Schildkröten machen ihre ersten Schritte am Mittelmeer

Die Aktivisten ließen die winzigen Unechten Karettschildkröten in einem Naturschutzgebiet in der Stadt Mansouri südlich der Hafenstadt Tyrus frei. Sie wurden zunächst auf einer libanesischen Flagge platziert, bevor sie begannen, über den Sand in Richtung Meer zu spazieren.

Als die Sonne unterging, wurden sie schließlich von den Wellen erfasst und verschwanden im Wasser. Damit fingen die kleinen Meeresschildkröten, kurz nachdem sie geschlüpft waren, ein ganz eigenständiges Leben im Mittelmeer an. Wenn alles gut geht, werden sie eines Tages bis zu 110 Kilogramm schwer und ihr Rückenpanzer wird bis zu 120 Zentimeter lang sein.

Diese Schildkröten seien "ein Geschenk des Südlibanon an das Mittelmeer", sagte die Umweltaktivistin Fadia Joumaa. Bisher gab es in diesem Jahr eine großartige Saison für die Schildkröten mit bisher etwa 43 Nestern, fügte sie hinzu. Die Brutzeit dauert bis in den August hinein. Daher ist Joumaa optimistisch, dass die Zahlen steigen werden.

Die Umweltaktivisten entdeckten am Strand weitere Schildkröteneier und sammelten sie in Eimern, um sie vor Raubtieren wie Hunden und Füchsen zu schützen. Die Eier werden in künstlichen Nestern aufbewahrt, bis die Schildkröten schlüpfen. Der Strand von Mansouri sei ein idealer Nistplatz, da er abgeschieden sei, sagte Joumaa.

Die Freilassung der Schildkröten fällt mit dem Beginn der Brutzeit zusammen, die normalerweise gefeiert wird und Besucher aus dem ganzen Land anzieht. In diesem Jahr ist die Zahl der Besucher aufgrund der Kämpfe an der libanesisch-israelischen Grenze jedoch begrenzt.

Andere Menschen hätten sie wegen des Konflikts davor gewarnt, in den Süden zu gehen, aber sie habe nicht darauf geachtet, sagte Joumaa "Wir können unsere Arbeit nicht aufgeben. Ob es Krieg gibt oder nicht", sagte die Aktivistin. "Das ist eine Verantwortung und eine Verpflichtung. Die Umwelt ist kein Luxus."