Video. Notstand in Litauen: Tornado verwüstet mehrere Gemeinden

Aufgerissene Dächer, demolierte Autos und hoch in den Bäumen gestrandete Trampoline: In der litauischen Region um Šiauliai erholen sich die Menschen von einem erschreckenden Wochenende. Am Samstag zog dort ein Tornado unerwartet seine Kreise und zerstörte dabei mehrere Häuser und Gärten. Anwohnern zufolge ereignete sich die Zerstörung in wenigen Augenblicken. Was schnell passierte, ist nicht einfach rückgängig zu machen. Einheimische sagen, dass es lange dauern wird, bis wieder Normalität einkehrt. Viele Menschen sind weiterhin dabei, ihre beschädigten Häuser und Gartenzäune zu reparieren und die Sturmschäden zu beseitigen. Einige Familien sind nach dem gewaltigen Naturereignis obdachlos, weil ihre Häuser in Trümmern liegen. Neben den Häusern hat der Tornado viele Autos zerstört. „Ich habe gerade ein neues Auto gekauft und es ist furchtbar beschädigt“, sagt ein Anwohner der Region um Šiauliai. Kommunalbeamte schätzen den Schaden auf Zehntausende Euro. Die Gemeinde verspricht Hilfe, bittet aber auch um staatliche Unterstützung. Tornados sind in Litauen sehr selten, in Zeiten des Klimawandels kommt es jedoch immer häufiger dazu.