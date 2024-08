Video. Schwebendes Olympia-Feuer begeistert Fans

Als Hommage an die Gebrüder Montgolfier schwebt das olympische Feuer in Paris 2024 erstmals in der Luft. Die Flamme ist eine durch Leuchtdioden inszenierte Feuer-Illusion.

Traditionell bleibt das olympische Feuer für die Dauer der Olympischen Spiele an einem markanten Ort beim oder in der Nähe des Austragungsortes - in der Regel dem Hauptstadion - am Boden.

Die innovative Heißluftballonkonstruktion von Paris bedeutet jedoch, dass das olympische Feuer dieses Jahr alles andere als statisch ist.

Nach Angaben der Organisatoren bleibt das Feuer tagsüber im Jardin des Tuileries unweit vom Louvre am Boden stehen, aber am Abend steigt es 30 Meter in die Luft - und fasziniert die Pariser und Olympia-Besucher. Allerdings müssen sich alle, die das olympische Feuer aus der Nähe betrachen wollen, vorher im Internet anmelden.