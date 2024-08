Video. Erste Kellner-Robter in Ostafrika locken die Kunden an

Die Roboter, die in diesem neuen Restaurant in Nairobi bedienen, heißen Nadia und Claire. Sie sind zu einer lokalen Sensation geworden, denn sie gleiten sanft zwischen den Tischen hin und her, um die Bestellungen auszuliefern.

"Manchmal haben wir wirklich viel zu tun. Vor allem an den Wochenenden. Wenn das Haus voll ist, haben wir zehn Kellner und drei Roboter im Einsatz. Diese Roboter sind also unsere Kollegen, sie haben Namen, sie helfen uns beim Service und ihr Service ist perfekt", sagt die Kellnerin Gladys Guda.

Alles online, alles digital

Die Kunden finden das Menü über einen QR-Code am Tisch. Auch die Bestellung geben sie online ab. Sobald das Essen fertig ist, läutet eine Glocke, um einen menschlichen Kellner zu alarmieren, der es auf das Tablett eines Roboter-Kellners zu legen.

Nachdem einige Befehle auf einem iPad eingegeben wurden, liefern die Roboter das Essen an den Tisch. Nach einem langen Arbeitstag werden die Roboter über Nacht aufgeladen. Gesteuert werden sie über eine zentrale Kommandozentrale.

Der Einsatz von Kellnerrobotern in Restaurants ist nicht neu; sie sind unter anderem in China, Japan und den Vereinigten Staaten schon im Einsatz. Für viele Menschen in Ostafrika ist dies jedoch eine neue Erfahrung.

Fallen Arbeitsplätze weg?

Bedenken um wegfallenden Arbeitsplätze zerstreut Manager John Kariuki schnell - die Roboter dienen lediglich der Unterhaltung.

"Die Roboter sind zu keinem Zeitpunkt in der Lage, alle Dienstleistungen und alles, was im Restaurant ohne menschliche Hilfe ablaufen soll, vollständig zu übernehmen“, sagt er. Der Manager ergänzt: "Die Roboter sind in der Anschaffung viel zu teuer für uns. Wenn man also versucht, Geld zu sparen, wird es nicht funktionieren, wenn man sich für die Roboterlösung entscheidet."