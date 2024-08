Video. Jährliches Tomaten-Festival in Buñol, Spanien

Am letzten Mittwoch im August findet das Tomatina-Festival statt. In Buñol, in Spanien 40 Kilometer westlich von Valencia bewerfen sich seit 1945 Tausende Teilnehmer jedes Jah mit überreifen Tomaten. Auch dieses Jahr kamen wieder Gäste aus aller Welt, um an der größten Essensschlacht der Welt teilzunehmen.

In Tarazona, in Spanien rennt immer am 27. August der Cipotegato, ein als Harlekin verkleideter Kapuzenmann, durch die Stadt und wird von den Zuschauern mit Tomaten beworfen. Nur der Cipotegato kennt die Route. Am Ende klettert auf das ihm zu Ehren errichtete Denkmal. Mit der Tradition beginnen die Hauptfeierlichkeiten in Tarazona.