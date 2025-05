Der See Lacul Morii wurde 1988 angelegt, wofür Wohnhäuser, Schulen, eine Kirche und ein Friedhof weichen mussten. Allerdings wurden nicht alle Gräber umgebettet, was bis heute Legenden von verlorenen Seelen, umherirrenden Geistern und mysteriösen Lichtern in der Nacht befeuert.

Heute ist der See ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Bukarester Bevölkerung, doch sein Ruf als Spukort verleiht dem Festival eine unheimliche Atmosphäre, die perfekt zu Halloween passt.