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Mithilfe von Hunden suchen Notfallhelfer in Flüssen nach Opfern der Flutkatastrophe in Spanien.
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Video. Suche nach Flutopfern in Spanien

Zuletzt aktualisiert:

Die Rettungshelfer suchen seit über einer Woche nach Opfern der Flutkatastrophe in Spanien - auch mithilfe von Hunden und in Booten.

Mitarbeiter der spanischen militärischen Notfalleinheit (UME) haben weiterhin nach Opfern der Sturzflut im Osten des Landes gesucht. Sie nutzen Boote und Hunde, um in Flüssen und Lagunen mithilfe von Hunden nach Leichen zu suchen.

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Die Suche nach den Toten und Vermissten dauert nun schon mehr als eine Woche seit den Überschwemmungen vom 29. Oktober an - ebenso wie die gigantischen Aufräum- und Bergungsarbeiten.

Der spanische Radio- und Fernsehsender RTVE hat am Sonntag unter Berufung auf offizielle Zahlen der Regionalregierung von Valencia die Gesamtzahl der Opfer auf 222 geschätzt, wobei 41 Menschen in der Provinz Valencia vermisst werden.

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