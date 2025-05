Video. Nach tödlichen Protesten 2022: Peruaner fordern Gerechtigkeit

Zwei Gruppen von Demonstranten sind am Donnerstag in Lima auf die Straße gegangen. Zum selben Zeitpunkt kamen die Staats- und Regierungschefs in Peru zum Forum der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation "APEC" zusammen.

Eine Gruppe von Indigenen trug Schilder mit der Aufschrift "APEC raus". Eine andere Gruppe versammelte sich im Zentrum von Lima, um gegen Präsidentin Dina Boluarte zu protestieren und Gerechtigkeit für die Menschen zu fordern, die nach der Vertreibung des ehemaligen Präsidenten Pedro Castillo im Dezember 2022 getötet oder verhaftet worden waren.