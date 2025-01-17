Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Pater Angel salbt einen Hund während des Festes des Heiligen Antonius
No Comment

Video. Madrider Tierhalter bringen Tiere zur Segnung des Heiligen Antonius

Zuletzt aktualisiert:

Haustierbesitzer in Madrid ließen ihre Tiere in der St.-Antonius-Kirche segnen, eine Tradition, die Gesundheit und Schutz bringen soll und mit der der Festtag des Heiligen Antonius gefeiert wird.

Dutzende von Haustierbesitzern versammelten sich am Freitag vor der Sankt-Antonius-Kirche im Zentrum von Madrid, um ihre Tiere zu Ehren des Heiligen Antonius, des Schutzpatrons der Tiere, segnen zu lassen. Hunde und Katzen warteten geduldig, als katholische Priester sie mit Weihwasser besprengten, eine Tradition, die Gesundheit und Schutz für das kommende Jahr bringen soll.

Pater Angel, der Leiter der Kirche, sagte, es sei üblich, nicht nur Tiere, sondern auch Häuser, Gärten und Straßen zu segnen.

Zu der Veranstaltung gehörte auch eine feierliche Messe zur Begrüßung der Haustiere in der Kirche, die von der Musikkapelle der Stadtpolizei begleitet wurde. Das Fest ist seit den 1980er Jahren fester Bestandteil des Madrider Kalenders und wird auch durch den Verkauf spezieller Brötchen für den Heiligen Antonius begangen.

In Spanien und den ehemaligen Kolonien wird der Heilige Antonius als Schutzpatron der Haustiere verehrt und an seinem Festtag, dem 17. Januar, gesegnet. An diesem Tag werden große Lagerfeuer entzündet, Feste gefeiert und Schweinefleisch und Würste gegessen.

