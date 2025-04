Video. Seltene Blüte der "Kadaverblume" in Sydney

Am Donnerstag kamen Tausende von Fans in ein Gewächshaus in Sydney, Australien, um die Blüte einer vom Aussterben bedrohten tropischen Pflanze zu bewundern.

Die Amorphophallus titanum, die von ihren Fans "Putricia" genannt wird, blühte und verströmte den fauligen Geruch von verwesendem Fleisch, weswegen sie auch Kadaverblume genannt wird.

Zahlreiche Besucher standen Schlange, um die 1,6 Meter hohe, nach Leichen riechende Blume zu bewundern.

Diese Blüte, die erste seit 15 Jahren im Royal Sydney Botanic Garden, löste mit über 13.000 Bewunderern eine unglaubliche Begeisterung aus.

In der Wildnis blüht die Pflanze nur alle 7 bis 10 Jahre.