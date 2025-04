Video. Thailändischer Buddhist zu Beginn des Neujahrsfestes mit Wasser bespritzt

In ganz Thailand haben die Menschen buddhistische Statuen in Tempeln mit Wasser übergossen, um den traditionellen Beginn des neuen Jahres zu feiern. Das altehrwürdige Songkran-Fest begann am Sonntag.

Einheimische, Touristen und andere besuchten den Wat Arun-Tempel in der Hauptstadt Bangkok, um Buddha-Statuen mit Wasser zu übergießen, ein Akt, der Reinigung, Ehrfurcht und Glück symbolisiert.

Einige Menschen in Thailand sind jedoch besorgt, dass die Tourismusindustrie durch die Nachwirkungen eines schweren Erdbebens, das Myanmar am 28. März erschütterte, beeinträchtigt werden könnte.