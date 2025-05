Video. Mexikanisches Marineschiff rammt Brooklyn Bridge

Das Schiff Cuauhtémoc hatte 277 Personen an Bord, als es beim Rückwärtsfahren auf dem East River mit der Brücke kollidierte. Mehrere Besatzungsmitglieder blieben nach dem Aufprall in den Takelagen des Schiffes hängen. Aufnahmen zeigten, wie die Masten nacheinander brachen, als das Schiff aufprallte. Der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, sagte, dass 19 Personen medizinisch behandelt werden mussten. Die 142 Jahre alte Brücke wurde jedoch nicht schwer beschädigt. Die mexikanische Marine identifizierte das Schiff als Ausbildungsschiff. Die Behörden untersuchen derzeit die Ursache der Kollision.