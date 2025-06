Video. Mehrere Tote bei Schüssen nahe Lebensmittelausgaben im Gazastreifen

Zeugen berichteten, dass die Schießerei am Sonntag gegen 6:00 Uhr Ortszeit in der Nähe von Rafah stattfand. Dies geschah in der Nähe einer Einrichtung der von den USA und Israel unterstützten Gaza Humanitarian Foundation (GHF), wo Menschen sich versammelt hatten, in der Hoffnung, Lebensmittel zu erhalten.

Das israelische Militär erklärte, es habe Warnschüsse auf Verdächtige abgegeben, die sich Truppen in einem als aktive Kampfzone betrachteten Gebiet näherten.

Überlebende beschrieben, dass Panzer feuerten und Menschen erschossen wurden, als sie flohen.

Laut dem Gesundheitsministerium von Gaza war dies der jüngste Vorfall in einer Reihe von Schießereien, bei denen in den letzten Monaten mehr als 120 Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden. Dies geschah seit der Einführung eines neuen Lebensmittelausgabesystems.

Kritiker sagen, dass das GHF-System Zivilisten in Gefahrenzonen zwingt und dringende humanitäre Bedürfnisse nicht erfüllt.