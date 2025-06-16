Video. Polizei setzt Blendgranaten und Tränengas bei LA-Protest ein

Polizisten zu Pferd drängten die Menschenmengen zurück, während Blendgranaten und Tränengas in die Straßen geschossen wurden. Demonstranten zündeten Feuerwerkskörper und riefen trotzig, andere sollten die Linie halten.
Die Proteste, die in Städten und Gemeinden in den gesamten Vereinigten Staaten stattfanden, kombinierten Kritik an der Trump-Regierung mit Aufrufen zur Verteidigung der Demokratie und der Rechte von Einwanderern.
In Los Angeles ist die Spannung seit den Einwanderungsrazzien der letzten Woche hoch, die Empörung ausgelöst haben.
Die Behörden setzten Maßnahmen zur Kontrolle der Menschenmengen ein, um die verbleibenden Demonstranten nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung zu zerstreuen.