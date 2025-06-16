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Ein Mann ruft, während die Nationalgarde Kaliforniens am Samstag, den 14. Juni 2025, während einer Protestaktion am Bundesgebäude in Los Angeles steht.
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Video. Polizei setzt Blendgranaten und Tränengas bei LA-Protest ein

Zuletzt aktualisiert:

Die Polizei in Los Angeles geriet am Wochenende, wenige Stunden vor einer erwarteten Ausgangssperre, mit Demonstranten aneinander. Dies geschah während landesweiter Proteste gegen Präsident Donald Trump.

Polizisten zu Pferd drängten die Menschenmengen zurück, während Blendgranaten und Tränengas in die Straßen geschossen wurden. Demonstranten zündeten Feuerwerkskörper und riefen trotzig, andere sollten die Linie halten.

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Die Proteste, die in Städten und Gemeinden in den gesamten Vereinigten Staaten stattfanden, kombinierten Kritik an der Trump-Regierung mit Aufrufen zur Verteidigung der Demokratie und der Rechte von Einwanderern.

In Los Angeles ist die Spannung seit den Einwanderungsrazzien der letzten Woche hoch, die Empörung ausgelöst haben.

Die Behörden setzten Maßnahmen zur Kontrolle der Menschenmengen ein, um die verbleibenden Demonstranten nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung zu zerstreuen.

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