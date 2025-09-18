Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Demonstranten marschieren bei einem Protest, zu dem große Gewerkschaften aufgerufen haben, um gegen Budgetkürzungen zu protestieren.
No Comment

Video. Proteste in Nantes wegen Macrons Kürzungen im öffentlichen Dienst

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Hunderte Menschen marschierten am Donnerstag durch die Straßen von Nantes, um gegen die Regierung von Präsident Emmanuel Macron und deren Pläne zur Kürzung der öffentlichen Mittel zu protestieren.

Gewerkschaftsführer organisierten Demonstrationen in ganz Frankreich im Rahmen eines landesweiten Aktionstages.

Gewerkschaften fordern vom Staat, die geplanten Haushaltskürzungen, Einfrieren der Sozialausgaben und andere Maßnahmen zur Defizitreduzierung aufzugeben. Gewerkschaftsführer warnen, dass die Kürzungen Dienstleistungen untergraben würden, die zentral für das französische Sozialleben sind.

Die Behörden setzten rund 80.000 Polizisten im ganzen Land ein, um während der Proteste die Ordnung aufrechtzuerhalten. Diese finden angesichts der Angst vor erneuter politischer Instabilität statt, da ähnliche Sparmaßnahmen bereits frühere Regierungen zu Fall gebracht haben.

