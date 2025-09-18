Video. Proteste in Nantes wegen Macrons Kürzungen im öffentlichen Dienst

Gewerkschaftsführer organisierten Demonstrationen in ganz Frankreich im Rahmen eines landesweiten Aktionstages.
Gewerkschaften fordern vom Staat, die geplanten Haushaltskürzungen, Einfrieren der Sozialausgaben und andere Maßnahmen zur Defizitreduzierung aufzugeben. Gewerkschaftsführer warnen, dass die Kürzungen Dienstleistungen untergraben würden, die zentral für das französische Sozialleben sind.
Die Behörden setzten rund 80.000 Polizisten im ganzen Land ein, um während der Proteste die Ordnung aufrechtzuerhalten. Diese finden angesichts der Angst vor erneuter politischer Instabilität statt, da ähnliche Sparmaßnahmen bereits frühere Regierungen zu Fall gebracht haben.