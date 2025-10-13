Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Venezolaner demonstrieren für die Freilassung dessen, was sie als politische Gefangene betrachten.
No Comment

Video. Venezolaner in Kolumbien fordern Freilassung politischer Gefangener

Zuletzt aktualisiert:

Venezolaner in Kolumbien versammelten sich am Samstagabend, um für die Freilassung politischer Gefangener in ihrer Heimat zu beten und ein Ende der Verfolgung und unmenschlichen Behandlung zu fordern.

Verwandte von Inhaftierten schlossen sich der Demonstration an. Sie hielten Kerzen und Fotos ihrer Angehörigen und riefen nach Freiheit und Respekt für die Menschenrechte.

Die Versammlung fand einen Tag nachdem die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado den Friedensnobelpreis für ihre Bemühungen um einen friedlichen demokratischen Übergang in Venezuela erhalten hatte, statt. Viele Teilnehmer feierten die Anerkennung als Symbol der Hoffnung auf Veränderung und beschrieben es als Hommage an den breiteren Kampf der Venezolaner für Gerechtigkeit und Freiheit nach Jahrzehnten politischer Unterdrückung.

Demonstranten sagten, die internationale Ehrung habe die Aufmerksamkeit auf das Schicksal der politischen Gefangenen gelenkt, während die Forderungen nach Reformen und Verantwortlichkeit weiter wachsen. Die Veranstaltung, die von Mitgliedern der Oppositionspartei Vente Venezuela in Kolumbien organisiert wurde, war eine von mehreren Mahnwachen in ganz Lateinamerika. Sie spiegelte das anhaltende Engagement der Diaspora wider, sich für Menschenrechte und demokratische Freiheiten in Venezuela einzusetzen.

