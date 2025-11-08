Video. Fujian: Chinas modernster Flugzeugträger geht in Dienst

China hat die Fujian offiziell in Dienst gestellt. Es ist der weltweit erste konventionell angetriebene Flugzeugträger mit einem elektromagnetischen Katapultsystem.
Der 80.000-Tonnen-Träger kann verschiedene Flugzeugtypen starten, darunter die J-15T, den Tarnkappenjäger J-35 und die KJ-600.
Das System entstand vollständig aus heimischer Forschung. Es sorgt für schnellere Startbereitschaft und größere Einsatzreichweite.
„Es ist ein beispielloser Meilenstein in der Geschichte der Katapulttechnik für Flugzeugträger“, sagte Professor Lu Junyong von der Naval University of Engineering.