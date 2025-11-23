Video. Hawaiis Vulkan Kilauea spuckt seit vorigem Jahr, Lavafontänen schießen Hunderte Meter hoch

Hawaiis Vulkan Kilauea setzt seine Reihe wiederkehrender Ausbrüche fort. Seit Ende vergangenen Jahres schleudert er Lava hoch über seinen Gipfelkrater.
Forschende berichten von Dutzenden Episoden, die demselben Magmakanal folgen. Die Fontänen erreichen bis zu 400 Meter, nach Angaben des US Geological Survey.
Die Aktivität bleibt auf den Hawaii Volcanoes National Park beschränkt und gefährdet keine Häuser in der Umgebung.
Besucherinnen und Besucher können das Schauspiel von ausgewiesenen Aussichtspunkten aus beobachten. Livestreams von US-Geologinnen und Geologen stoßen online auf großes Interesse.