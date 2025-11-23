Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Auf diesem Foto vom zehnten Juni 2018 bricht der Kilauea weiter aus. Aus einer Spalte strömt Lava und bildet einen Lavastrom, der nach Kapoho bei Pahoa, Hawaii, fließt.
No Comment

Video. Hawaiis Vulkan Kilauea spuckt seit vorigem Jahr, Lavafontänen schießen Hunderte Meter hoch

Zuletzt aktualisiert:

Der Kilauea bricht seit Ende vergangenen Jahres in wechselndem Rhythmus aus. Spektakuläre Lavafontänen steigen auf und bleiben sicher im Gipfelkrater.

Hawaiis Vulkan Kilauea setzt seine Reihe wiederkehrender Ausbrüche fort. Seit Ende vergangenen Jahres schleudert er Lava hoch über seinen Gipfelkrater.

Forschende berichten von Dutzenden Episoden, die demselben Magmakanal folgen. Die Fontänen erreichen bis zu 400 Meter, nach Angaben des US Geological Survey.

Die Aktivität bleibt auf den Hawaii Volcanoes National Park beschränkt und gefährdet keine Häuser in der Umgebung.

Besucherinnen und Besucher können das Schauspiel von ausgewiesenen Aussichtspunkten aus beobachten. Livestreams von US-Geologinnen und Geologen stoßen online auf großes Interesse.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG