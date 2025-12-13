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Kim Jong-un begrüßt nordkoreanische Soldaten, die nach Kämpfen an Russlands Seite zurückkehren.
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Video. Kim Jong Un begrüßt nordkoreanische Soldaten nach ihrem Einsatz für Russland

Zuletzt aktualisiert:

Staatsmedien zeigten eine große Zeremonie für Soldaten, die aus Kämpfen in Russland zurückkamen. Laut offiziellem Bericht starben neun von ihnen.

Am Freitag zeigte das Staatsfernsehen KRT ein Video: Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un umarmt Soldaten und legt eine weiße Blume vor die Porträts der neun im Kampf Gefallenen.

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Die Veranstaltung fand in einem riesigen Gebäude nahe dem Zentrum der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang statt: dem Haus der Kultur des 25. April.

Der Name bezieht sich auf das Gründungsdatum. Nach offizieller nordkoreanischer Geschichtsschreibung rief der erste Staatschef Kim Il Sung an diesem Tag eine Miliz ins Leben, um gegen die japanische Besatzung Koreas zu kämpfen.

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