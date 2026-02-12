Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
In Peking schleudert ein chinesischer Künstler flüssiges Eisen. Er tritt am elften Februar zweitausendsechsundzwanzig zum Mondneujahr auf.
No Comment

Video. Peking zeigt glühendes Eisenfeuerwerk zum Mondneujahr

Zuletzt aktualisiert:

In Peking verfolgten Einwohner eine traditionelle Feuer-Show aus flüssigem Eisen – ein spektakulärer Höhepunkt vor dem chinesischen Neujahrsfest.

In Peking haben sich Menschen im Luxin-Waldpark im Bezirk Tongzhou versammelt. Sie wollten im Vorfeld des Mondneujahrs im Zeichen des Pferdes eine spektakuläre Feuershow mit flüssigem Eisen erleben.

WERBUNG
WERBUNG

Die Vorführung ist Teil der Neujahrsfeiern in der gesamten Hauptstadt.

Das Jahr des Pferdes ist das siebte Zeichen im zwölfjährigen chinesischen Tierkreis. Ihm schreibt man Energie, Intelligenz und Unabhängigkeit zu.

Die Veranstalter erklären, dass die Tradition des flüssigen Eisens in Nordchina mehrere Jahrhunderte zurückreicht. Die Veranstaltung verbindet traditionelles Handwerk mit der festlichen Stimmung im modernen Peking.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG