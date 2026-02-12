Video. Peking zeigt glühendes Eisenfeuerwerk zum Mondneujahr

In Peking haben sich Menschen im Luxin-Waldpark im Bezirk Tongzhou versammelt. Sie wollten im Vorfeld des Mondneujahrs im Zeichen des Pferdes eine spektakuläre Feuershow mit flüssigem Eisen erleben.
Die Vorführung ist Teil der Neujahrsfeiern in der gesamten Hauptstadt.
Das Jahr des Pferdes ist das siebte Zeichen im zwölfjährigen chinesischen Tierkreis. Ihm schreibt man Energie, Intelligenz und Unabhängigkeit zu.
Die Veranstalter erklären, dass die Tradition des flüssigen Eisens in Nordchina mehrere Jahrhunderte zurückreicht. Die Veranstaltung verbindet traditionelles Handwerk mit der festlichen Stimmung im modernen Peking.