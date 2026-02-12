Video. Proteste vor Argentiniens Kongress gegen Mileis Arbeitsmarktreform

Tausende von Beschäftigten, mobilisiert von Gewerkschaften, haben sich am Mittwoch vor dem argentinischen Kongress versammelt. Sie blockierten den Verkehr und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei, während die Senatorinnen und Senatoren über eine umfassende Reform der starren Arbeitsgesetze des Landes berieten.
Sicherheitskräfte versuchten, die Menge auf einem zentralen Platz in der Innenstadt von Buenos Aires unter Kontrolle zu bringen. Sie setzten Wasserwerfer und Gummigeschosse ein gegen Demonstrierende, die mit Molotowcocktails, Steinen und Wasserflaschen warfen.
Nach Angaben von Sicherheitsministerin Alejandra Monteoliva nahm die Polizei zwei Personen wegen Angriffen auf Beamte fest.