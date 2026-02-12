Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Demonstrierende schützen sich mit Holzplatten. Die Polizei setzt Wasserwerfer ein; es kommt zu Zusammenstößen bei einem Gewerkschaftsmarsch gegen Mileis Arbeitsreform.
No Comment

Video. Proteste vor Argentiniens Kongress gegen Mileis Arbeitsmarktreform

Zuletzt aktualisiert:

Vor dem Kongress in Buenos Aires kam es zu Zusammenstößen: Tausende demonstrierten gegen Arbeitsreformen von Präsident Javier Milei.

Tausende von Beschäftigten, mobilisiert von Gewerkschaften, haben sich am Mittwoch vor dem argentinischen Kongress versammelt. Sie blockierten den Verkehr und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei, während die Senatorinnen und Senatoren über eine umfassende Reform der starren Arbeitsgesetze des Landes berieten.

Sicherheitskräfte versuchten, die Menge auf einem zentralen Platz in der Innenstadt von Buenos Aires unter Kontrolle zu bringen. Sie setzten Wasserwerfer und Gummigeschosse ein gegen Demonstrierende, die mit Molotowcocktails, Steinen und Wasserflaschen warfen.

Nach Angaben von Sicherheitsministerin Alejandra Monteoliva nahm die Polizei zwei Personen wegen Angriffen auf Beamte fest.

