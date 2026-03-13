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ARCHIV: Der pakistanische Künstler Mohammad Siddique graviert in seiner Werkstatt in Lahore ein traditionelles Kunsthandwerksstück, Pakistan, Dienstag, 24. März 2009.
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Video. Gravierte Porträts auf Grabsteinen halten Erinnerungen in Pakistan lebendig

Zuletzt aktualisiert:

Auf einem Friedhof in Quetta in Pakistan lassen immer mehr Menschen Grabsteine aus poliertem Marmor mit Porträts der Verstorbenen aufstellen, besonders Angehörige der Hazara.

Auf einem Friedhof im pakistanischen Quetta halten polierte Marmorgrabsteine mit eingravierten Porträts der Verstorbenen die Erinnerung ihrer Familien wach.

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Der Brauch verbreitet sich vor allem in der Hazara-Gemeinschaft. Der örtliche Künstler Sadiq Poya arbeitet die Gesichter sorgfältig in den Stein ein und fertigt die Bilder für Familien, die es sich nicht leisten können, manchmal sogar kostenlos an.

Angehörige sagen, die Gravuren spendeten Trost, wenn sie die Gräber besuchen. Oft habe es dann den Anschein, als seien ihre Lieben noch immer da.

Manche Familien berichten außerdem, dass die Porträts älteren Verwandten helfen, die Gräber in den großen Friedhofsanlagen leichter wiederzuerkennen.

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