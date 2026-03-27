Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Frauen fotografieren die blühenden Kirschbäume am Wassergraben des Kaiserpalasts Chidorigafuchi in Tokio.
No Comment

Video. Japan: Tokios Kirschblütenzeit startet mit Picknicks im Ueno-Park

Zuletzt aktualisiert:

In Tokio hat am Donnerstag offiziell die Kirschblütensaison begonnen: Die Wetterbehörde bestätigte erste Blüten der Somei-Yoshino am Yasukuni-Schrein.

Schon am Freitag breiteten Besucher im Ueno-Park Picknickdecken unter den zart rosafarbenen Baumkronen aus, einem der bekanntesten hanami-Spots der Hauptstadt. Die Ankündigung der Kirschblüte bedeutet weit mehr als nur eine Wettermeldung: Für die Menschen in Tokio markiert die sakura-Zeit den Beginn von Frühlingsfeiern, Familienausflügen und einer der intensivsten Tourismusphasen der Stadt. Nach Angaben der Behörden setzten die Blüten in diesem Jahr fünf Tage früher ein als im langjährigen Durchschnitt.

WERBUNG
WERBUNG

Offiziell beginnt die Kirschblütensaison in Tokio, wenn an dem Referenzbaum mindestens fünf Blüten aufgehen. In diesem Jahr zählten Beobachter jedoch schon einundsechzig Blüten, bevor sie den Start verkündeten. Überdurchschnittlich milde Temperaturen seit Mitte Februar haben den Prozess beschleunigt, erklärten japanische Meteorologen.

In Parks wie dem Ueno-Park, in denen in den kommenden Tagen Tausende Menschen erwartet werden, herrschte eine festliche Stimmung. Manche Besucher wurden zugleich nachdenklich. Mehrere sagten, die jährliche Rückkehr der Blüten schenke ihnen in einer unruhigen internationalen Lage einen seltenen Moment der Ruhe.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG