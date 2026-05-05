Video. Anne Hathaway, Emily Blunt und Serena Williams glänzen auf Met-Gala-Teppich

Schauspielerinnen und Schauspieler, Musikerinnen und Musiker, Sportstars und Modegrößen flanierten am Montagabend über den roten Teppich der Met Gala 2026 in New York.
Zu den Gästen zählten unter anderem Anne Hathaway, Emily Blunt, Lily-Rose Depp und Serena Williams. Viele präsentierten Outfits, die vom diesjährigen Motto „Fashion is Art“ inspiriert waren.
Die Gala findet jedes Jahr im Metropolitan Museum of Art statt und gilt als wichtige Benefizveranstaltung für das Kostüminstitut des Hauses. Sie zieht regelmäßig einige der größten Namen aus Unterhaltung, Mode und Sport an.