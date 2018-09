Teure Juwelen: Bulgari-Ausstellung in Moskau

Es funkelt und glitzert: in Moskau sind im Kreml mehr als 500 Schmuckkreationen aus dem Hause Bulgari zu bewundern. Die italienische Luxusmarke zeigt in der Ausstellung "Tribute To Femininity" Juwelen, die die mehr als hundert Jahre lange Geschichte des Hauses nachzeichnen.

Ein ganz besonderes Schmuckstück: der Verlobungsring von Elizabeth Taylor.