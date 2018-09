Hitze, 31° und endloser Sommer: 10 der besten Tweets

Gerade gibt der Sommer noch einmal alles, bevor dann offiziell der Herbst beginnt. An diesem Dienstag war es in vielen deutschsprachigen Gebieten bis zu 31°C warm.

Für Mittwoch sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) neben lockerer Quellbewölkung wieder viel Sonnenschein voraus sowie Temperaturen von 25 bis lokal 31 Grad. Im äußersten Norden werden 22 bis 25 Grad erwartet. Danach nimmt aber das Schauer- und Gewitterrisiko zu, insbesondere über den Mittelgebirgen und den Alpen.

Aber was tut man, wenn's Ende September noch mal über 30 Grad heiß ist?

In den Supermärkten gibt es schon Lebkuchen, aber am besten sollte frau im Bikini herumlaufen. Doch geht das in der Stadt?

Ist der nicht enden wollende Sommer jetzt doch "too much"?

Oder freut man sich - auch wenn man im Büro und in der Bahn schwitzen muss?

Auf Twitter ist #Hitze an diesem Dienstag unter den Trending Topics. Schauen Sie mal...

