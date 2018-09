GroKo-Streit um Maaßen: Gibt Seehofer an diesem Sonntag doch nach?

Die Meinungen sind gespalten darüber, ob sich SPD-Chefin Andrea Nahles bisher gut oder schlecht aus der Affäre Maaßen gezogen hat. An diesem Sonntag beraten die Kanzlerin Angela Merkel, Andrea Nahles und Innenminister Horst Seehofer erneut über einen neuen Posten für den abgesetzten Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Dieser hatte in einem Interview bestritten, dass es in Chemnitz Hetzjagden gegeben hatte - ohne die Regierung vorher zu informieren.