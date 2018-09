Fährunglück: Zahl der Toten steigt auf 86

Nach einem Fährenunglück auf dem Victoriasee in Tansania ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 86 Menschen gestiegen. Am Freitagmorgen wurde nach Wiederaufnahme der Rettungsarbeiten weitere Leichen aus dem Wasser geborgen, wie John Mongella, der Regierungsvertreter in der Region Mwanza, erklärte. Knapp 100 Menschen konnten bislang gerettet werden.