Todesfähre auf dem Victoriasee: Maschinist überlebt in Luftblase

Zwei Tage nach dem tödlichem Fährunglück auf dem Victoriasee

in Tansania ist ein Überlebender gefunden worden, so der tansanische

Verkehrsminister Isack Kamwelwe ("dpa"). Es handele sich um einen Maschinisten der Fähre, er sei in kritischem Zustand.

Laut Parlamentarier Joseph Mkundi aus dem Bezirk Ukerewe ("AFP") hatte sich der Mann in einem "speziellen Raum" mit ausreichend Luft zum Überleben eingesperrt.