Piratenangriff vor Somalia: EU-Schiff rettet 24 Seeleute von Tanker

Eine Marineeinheit der Europäischen Union hat am Freitag einen unter der Flagge Maltas fahrenden Tanker erreicht, der zuvor von Piraten vor der Küste Somalias angegriffen worden war. Alle 24 Seeleute konnten nach einem Angriff, der erneut Befürchtungen hinsichtlich der Piraterie in der Region aufkommen ließ, in Sicherheit gebracht werden.

Die Beschlagnahmung der Hellas Aphrodite, die eine Ladung Benzin von Indien nach Südafrika transportierte, endete, als die ESPS Victoria längsseits des Schiffes kam.

Spezialkräfte der spanischen Fregatte enterten den Tanker und befreiten die 24 Besatzungsmitglieder, die sich in der Zitadelle des Schiffes eingeschlossen hatten, als der Angriff am Donnerstag begann, so die Anti-Piraten-Koalition Operation Atalanta der EU.

Die Operation Atalanta sagte, dass "eine frühe Machtdemonstration" der Victoria die Piraten ermutigte, vom Schiff zu fliehen, ohne dies näher zu erläutern.

An der Operation waren neben der Fregatte ein Hubschrauber, eine Drohne und ein weiteres Flugzeug beteiligt.

"Die Einschätzung der Bedrohungslage in der Umgebung des Vorfalls bleibt kritisch", warnte die Operation Atalanta.

"Das Mutterschiff und die Piraten befinden sich weiterhin in dem Gebiet. Eine koordinierte gemeinsame Operation ist im Gange".

Die private Sicherheitsfirma Diaplous Group teilte mit, dass die Victoria so lange an der Seite der Hellas Aphrodite bleiben werde, bis sie ihre Motoren wieder starten und abfahren könne.

Angriff mit Maschinengewehren und Panzerfäusten

Die Piraten feuerten bei ihrem Angriff am Donnerstag Maschinengewehre und Panzerfäuste ab.

Die Ortungsdaten zeigten, dass sich der Tanker am Freitag mehr als 1.000 Kilometer vor der somalischen Küste befand.

Während das Schiff zum Ort des Geschehens eilte, warnte das Zentrum für maritime Handelsoperationen des britischen Militärs (UKMTO) vor einem weiteren Zwischenfall in demselben Gebiet am Freitag.

Laut UKMTO versuchte ein kleines Schiff mit drei Personen an Bord, das vermutlich zu derselben Piratengruppe gehört, die auch für die Kaperung der Hellas Aphrodite verantwortlich ist, sich einem anderen Schiff zu nähern, das jedoch dem Piratenschiff auswich.

Der Angriff auf die Hellas Aphrodite erfolgte, nachdem ein anderes Schiff, die unter der Flagge der Kaimaninseln fahrende Stolt Sagaland, am Montag Ziel eines mutmaßlichen Piratenangriffs war, bei dem die bewaffneten Sicherheitskräfte des Schiffes und die Angreifer nach Angaben der EU-Truppe aufeinander schossen.

Auch andere Vorfälle wurden mit derselben Piratenbande in Verbindung gebracht, die vermutlich von einem iranischen Fischerboot aus operiert, das sie zuvor gekapert hatte.

Insgesamt sieben zwischenfälle in 2024

Die Piraterie vor der somalischen Küste erreichte 2011 mit 237 gemeldeten Angriffen ihren Höhepunkt. Nach Angaben der Überwachungsgruppe Oceans Beyond Piracy kostete die somalische Piraterie in der Region im Jahr 2011 die Weltwirtschaft rund 7 Mrd. USD (6 Mrd. EUR), wobei 160 Mio. USD (138 Mio. EUR) an Lösegeld gezahlt wurden.

Die Bedrohung wurde durch verstärkte internationale Seepatrouillen, eine gestärkte Zentralregierung in Somalia und andere Bemühungen verringert.

Allerdings haben die somalischen Piratenangriffe im letzten Jahr wieder zugenommen, was zum Teil auf die Unsicherheit zurückzuführen ist, die durch die Angriffe der jemenitischen Houthi-Rebellen im Roten Meer aufgrund des Krieges zwischen Israel und Hamas im Gazastreifen entstanden ist.

Nach Angaben des International Maritime Bureau wurden 2024 sieben Zwischenfälle vor Somalia gemeldet.

In diesem Jahr wurden bereits mehrere Fischerboote von somalischen Piraten gekapert, aber die Hellas Aphrodite ist das erste kommerzielle Schiff, das seit Mai letzten Jahres angegriffen wurde.