Proteste in Katalonien ein Jahr nach dem Referendum

In Katalonien haben am Montag weit mehr als 100.000 Menschen für die Unabhängigkeit von Spanien demonstriert. Sie erinnern an die Ereignisse, die auf den Tag genau vor einem Jahr die Region erschüttert haben: Ein Referendum zur Unabhängigkeit, das in Spanien als illegal gilt, war in Polizeigewalt, Chaos und eine Regierungskrise ausgeartet.