Roger Federer hat beim ATP Masters in Shanghai das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglistenzweite besiegte den Russen Daniil Medwedew in der Runde der letzten 32 in drei Sätzen mit 6:4, 4:6 und 6:4. Als nächstes trifft der Schweizer auf den Spanier Roberto Bautista Agut. Die Nummer 28 der Weltrangliste hatte zuvor gegen US-Amerikaner Mackenzie McDonald gewonnen.