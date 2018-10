Steinmeier in Griechenland: Zwischen Ehrenbürgerwürde und Reparationsforderungen

Der deutsche Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat am zweiten Tag seines Griechenlandbesuchs zusammen mit dem griechischen Präsidenten Prokopis Pavlopoulos Messene besucht. Pavlopoulos hatte seinen deutschen Kollegen in die antiken Stätten in der Nähe seiner Heimatstadt Kalamata eingeladen. Er betonte den Zusammenhalt zwischen den beiden Ländern: "Wir und unsere Völker sind dazu entschlossen, dieses Europa, diese Zivilisation, in diesen schwierigen Zeiten zu beschützen. Das wollen wir verkörpern und deswegen sind wir hierher gekommen. Ich möchte dem Präsidenten Herrn Steinmeier und seiner Frau dafür danken, dass sie diese Pilgerreise zu den Wurzeln der europäischen Zivilisation gemacht haben."