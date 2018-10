UNTEILBAR-Demo in Berlin (und anderswo)

Zehntausende wollten an diesem Samstag in Berlin und anderen Städten gegen Rassismus und Fremdenfeidnlichkeit demonstrieren. Unter anderen hatten SPD, Linke und Grüne zur Teilnahme an der Veranstaltung aufgerufen, die um 12 Uhr am Alexanderplatz starten sollte. Der Protest wurde auch als Botschaft vor den Wahlen in Bayern und Hessen angesehen.

Im Interview mit der taz erklärte Rechtsanwalt Lukas Theune (31), der die Demonstration angemeldet hat: "Wenn ich an die Situation auf dem Mittelmeer denke, wo Rettungsschiffe beschlagnahmt werden, oder an Chemnitz, dann ist klar, dass etwas geschehen muss. Rechte schaffen es mit ihren Aktionen, über Wochen die Schlagzeilen einzunehmen und die Politik vor sich herzutreiben. Dem muss etwas entgegensetzt werden: ein Signal, dass die Mehrheit der Gesellschaft woanders steht."

JUSO-Chef Kevin Kühnert erklärte im Berliner Tagesspiegel: ""#Unteilbar ist die notwendige Reaktion auf permanente Angriffe gegen eine solidarische und offene Gesellschaft. Wer sie schützen möchte darf sich nicht in zig Einzelinteressen auseinanderdividieren lassen. Soziale Sicherheit, fairer Handel, Klimaschutz oder Solidarität mit Geflüchteten gehören zusammen. Diese Werte sind unteilbar."

Im Aufrug zur Kundgebung steht auch: