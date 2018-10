Schlafen auf der Straße? In Ungarn ab sofort verboten

In Ungarn ist Übernachten auf öffentlichen Plätzen ab sofort verboten. Eine entsprechende Gesetzesänderung trat am Montag in Kraft. Die Polizei kann demnach Menschen, die im Freien übernachten, in eine Notunterkunft schicken. Bei mehrmaligem Aufgreifen innerhalb von drei Monaten droht zudem eine Verhaftung und die Konfiszierung persönlicher Gegenstände.