Aufschrei zu "Auschwitzland": "Schwarzer Humor" unter Neonazis?

"Auschwitzland" wie "Disneyland"? Das Foto der italienischen Rechtsextremen Selene Ticchi, die ein T-Shirt mit der Aufschrift "Auschwitzland" (im Schrifttyp von Disneyland) trägt, hat für einen Aufschrei in den sozialen Medien sowie für Kritik im In- und Ausland gesorgt.

Das Foto ist am 28. Oktober entstanden, bei einer Veranstaltung in Predappio, der Geburtsstadt des italienischen Diktators Benito Mussolini in der Nähe von Ravenna. Etwa 2.000 ältere Faschisten und Neonazis wollten dort an den "Marsch auf Rom", die Machtübernahme Mussolinis im Oktober 1922, erinnern.