Großbrand in Philadelphia - 180 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Großbrand hält die Feuerwehr in der US-Metropole Philadelphia in Atem. Das Feuer brach in der Nacht innerhalb eines vierstöckigen Appartmenthauses aus und brachte einen Teil des Gebäudes zum Einsturz.

Die Ursache ist noch unklar, vermutet wird, dass eine Kerze den Brand ausgelöst hat. Zwei Feuerwehrleute erlitten leichte Verletzungen beim Kampf gegen die Flammen, rund 50 Bewohner wurden evakuiert und in nahe gelegene Unterkünfte gebracht.

Mehr als 180 Feuerwehrleute kämpften bei eisigen Temperaturen fünf Stunden lang gegen die Flammen.