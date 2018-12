Angriff auf 3 Frauen in Nürnberg: Polizei gibt Täterbeschreibung aus

Im Nürnberger Stadtteil St. Johannis sind am Donnerstagabend drei Frauen durch Messerangriffe schwer verletzt worden. In einer Pressekonferenz teilten Verantwortliche mit, dass die Taten wahrscheinlich vom selben Täter ausgeübt wurden. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt es offenbar nicht. Außerdem veröffentlichte die Polizei eine Personenbeschreibung.

Drei Taten zwischen 19:20 und 22:30 Uhr

Einer der Verantwortlichen in den Polizeiermittlungen Thilo Bachmann beschrieb den Tathergang in einer Pressekonferenz am Freitagmittag: Der erste Notruf sei um etwa 19:20 Uhr bei der Einsatzzentrale eingegangen. Drei Stunden später, gegen 22:30 Uhr, folgten zwei weitere Notrufe.